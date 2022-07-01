صندوق النقد الدولي يدعم الاقتصاد الأردني بـ183 مليون دولار

2022/07/01 | 12:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بيان، إتاحة 183 مليون دولار للأردن بشكل فوري ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد.

وتعهد المجلس بمواصلة دعمه للأردن في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، وفقا لما ذكره تقرير لقناة "المملكة" اليوم الجمعة.

وذكر الصندوق في البيان أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 الخاصة بالأردن، والمراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد المعروف اختصارا بـ (إي إف إف).

وأضاف أن "اكتمال المراجعة يجعل نحو 183 مليون دولار متاحة على الفور للأردن".

وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.356 مليار دولار، بما في ذلك 407 ملايين دولار بموجب أداة التمويل السريع لنهاية مايو الماضي.

المصدر: وكالات

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