2022/07/01 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين صدر بيان مشترك ثلاثي بين كل من ( تركيا والسويد وفنلندا ) وبرعاية مباشرة من حلف شمال الأطلسي – الناتو – بتاريخ ٢٩ – من الشهر المنصرم ، كاستجابة للشروط التركية للموافقة على انضمام البلدين الاسكندينافيين الى الحلف ، وجاء فيه توسيم ( ب ك ك و ب ي د و ي ب ك ) منظمات إرهابية لايجوز العلاقة معها ، او دعمها ، وستخسر هذه المنظمات كل ماحققته في السنوات الماضية من امتيازات ، وعلاقات ، وصداقات ليس مع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- الناتو - - - ب ك ك - - كرد سوريا - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- الناتو - - - ب ك ك - - كرد سوريا - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).