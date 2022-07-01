ملامح من الأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة : بذور و مقدمات - محمد عبد الشفيع عيسى

2022/07/01 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى الأزمة الروسية – الأوكرانية محصلة فى حقيقتها للتفاعل بين أمور عدة يتقدمها إصرار عنيد من المجموعة الغربية بالقيادة الأمريكية على إعادة نفعيل سياسة " الأحلاف العسكرية"، ممثلة فى محاولة إعادة الروح للكيان فاقد الحياة تقريبًا خلال العقد الأخير وخاصة فترة ولاية دونالد ترامب للإدارة الأمريكية-الجمهورية (2017-2021).



وكان أن نهض "الجناح المتعسكر" من إدارة بايدين – (الديموقراطية)، لينفخ الروح فى " منظمة ......





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