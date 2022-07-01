مصادر كردية: وفد من الإطار التنسيقي سيصل الأسبوع المقبل الى الإقليم

2022/07/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في إقليم كردستان عن قرب قيام وفد من الإطار التنسيقي بزيارة الى الإقليم.

المصادر ذكرت ان وفدا من الاطار سيكون برئاسة نوري المالكي أو هادي العامري سيصل الى إقليم كردستان الأسبوع المقبل للدخول في حوار مع حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بهدف مناقشة تشكيل الحكومة المقبلة والحصول على الرد الأخير من الحزبين الكرديين حول منصب رئاسة الجمهورية.

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