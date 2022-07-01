وزير الخارجية الأميركي الأسبق يضع 3 سيناريوها لوقف الحرب في أوكرانيا

2022/07/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع السياسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر ثلاثة سيناريوهات محتملة لانتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت مجلة سبيكتيتور عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق قوله ان الاحتمال الاول لوقف الحرب هو ان يتمكن الروس من السيطرة على المناطق التي يرغبون باحتلالها والتي تمثل عشرين بالمئة من مساحة أوكرانيا أما الاحتمال الثاني فهو اخراج القوات الروسية من أوكرانيا لكن ذلك يزيد من مخاطر تورط الغرب في نزاع مع روسيا مضيفا ان السيناريو الثالث هو عودة الأوضاع الى ما قبل بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شباط الماضي وذلك من خلال تسليح أوكرانيا أو ضمها الى حلف الناتو.

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