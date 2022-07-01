مطار البصرة يوضح ملابسات خلل فني تسبب بعودة طائرة متجهة الى الأردن

2022/07/01 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت ادارة مطار البصرة الدولي، اليوم الجمعة، ملابسات حصول خلل فني تسبب بعودة طائرة متجهة الى الاردن.

وقال مدير مطار البصرة عبد الحسين محسن عبد لـ ( بغداد اليوم ) إن "طائرة الخطوط الجوية العراقية اقلعت من مطار البصرة وعند ملاحظة كادر الطائرة وجود خلل فني قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار والهبوط مرة أخرى".

وبين ان "تلك الطائرة يجري إصلاحها وسيتم ترسيتها واعادة اقلاعها من جديد، مؤكدا أنه "اذا لم يتمكن الكادر الفني من إصلاح العطل فسيتم الغاء الرحلة لكن الكادر أبلغ إدارة المطار ان العطل بسيط ويجري إصلاحه حاليا ".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي تداولت انباء عن عودة طائرة عراقية لمطار البصرة كانت متجهة الى الاردن.

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