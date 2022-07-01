قرار ’مشروط’ ينهي إضراب أصحاب المولدات في الديوانية

2022/07/01 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت الحكومة المحلية للديوانية، اليوم الجمعة، عن جملة قرارات لإنهاء إضراب أصحاب المولدات.

وقال نائب محافظ الديوانية فارس وناس في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "بعد اعلان رابطة المولدات الاهلية بالمحافظة سعيها تنفيذ اضراب عن العمل مطلع تموز، بادرت الحكومة المحلية لإصدار قرار اوقف هذا الاضراب".

وأضاف ان "نظرا لما تم طرحه من مشاكل من قبل رابطة اصحاب المولدات الاهلية بخصوص ازدياد ساعات القطع وعدم توفر كميات كافية من مادة الكاز اتخذنا قرارات بتحديد سعر الامبير بـ 8 الاف ونصف، وفتح منفذ خاص لهم للتزود بالكاز".

وأضاف ان "تلك القرارات جاءت مقابل استمرار أصحاب المولدات بتشغيلها لساعات اكثر".

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