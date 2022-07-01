ظهور نادر.. زعيم طالبان يشارك باجتماع ديني في كابل

2022/07/01 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده الذي يبقى عادة بعيدا عن المناسبات العامة، في اجتماع لشخصيات دينية، الجمعة، في كابل على ما أعلن مساعد الناطق باسم الحكومة الأفغانية.

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