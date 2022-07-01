انتحار نجل مسؤول راحل في الاتحاد الوطني الكردستاني

2022/07/01 | 13:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أنهى نجل مسؤول راحل في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، حياته، الجمعة 1 تموز 2022،...

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