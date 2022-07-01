ناشط يرد على تقرير المسلة حول العلاقة بين التيار الصدري وامتداد

2022/07/01 | 13:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رد المهندس حسنين الساعدي، الخميس 30 حزيران 2022، على تقرير المسلة حول العلاقة بين...

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