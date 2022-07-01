بغداد.. القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة أموال و35 موبايل من داخل شقة

2022/07/01 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ستة آلاف دولار مع 35 جهاز موبايل من داخل شقة في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الكرادة ألقت القبض أيضا على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 6 آلاف دولار مع 35 جهازا للموبايل مختلف الأنواع من داخل شقة ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد"، مشيراً إلى أن "المتهم تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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