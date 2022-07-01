ميسان.. جفاف 20 نهرا فرعيا في ناحية المشرح

2022/07/01 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان واع شذى السوداني أكد مدير ناحية المشرح التابعة لقضاء الكحلاء في محافظة ميسان منير الساعدي، اليوم الجمعة، جفاف 20 نهراً فرعياً في الناحية.وقال الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قلة مناسب المياه في نهر المشرح أدت الى شح المياه في الجداول والأنهار الفرعية"، لافتاً الى أن "الناحية تعاني من عدم وصول مياه الإسالة بسبب شح المياه".وأوضح أن "هناك اتفاقاً مع مديرية الموارد المائية في المحافظة لزيادة الاطلاقات المائية لمعالجة الأزمة"، مشيراً الى أن "هناك 20 نهراً فرعياً قد جف بسبب شح المياه، وأن سكان القرى والأرياف مهددون بالنزوح والهجرة الى المدن".

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