بغداد.. مقتل رجل مسن في البلديات على يد مسلح أمام انظار المارة

2022/07/01 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني : مقتل سائق سيارة سايبا كبير في العمر في منطقة البلديات ( بوابة المعسكر ) على يد شخص مسلح يستقل سيارة نوع سبورتج بيضاء امام انظار الماره قبل قليل

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