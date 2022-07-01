التنسيقي ينهي الجدل: هذا رئيس الوزراء المقبل.. ولكن

2022/07/01 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، علي الفتلاوي، اليوم الجمعة، عن نهج رئيس الوزراء الذي سيقود المرحلة المقبلة في العراق.وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء الجديد سيكون قوي وكفوء ونزيه وشخصية غير جدلية ولديه خبرة سياسية، وهذا ما يبحث عنه الاطار التنسيقي الشيعي، بعيداً عن الأسماء".وبين ان "قادة الاطار التنسيقي يبحثون عم مواصفات رئيس الوزراء قبل اسمه، واختياره سيكون بالاتفاق والاجماع بين جميع قوى الاطار، لكن حتى الساعة لم تصل المناقشات الى طرح الأسماء بشكل رسمي، لكن البحث حالياً عن المواصفات".

وفتحت استقالة التيار الصدري الفائز بالانتخابات، الطريق امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، حيث يستعد للتباحث مع باقي الكتل السياسية لتشكيل رئاسة الوزراء المقبلة.

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