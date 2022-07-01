اعتقال متهم بالقتل وآخر بسرقة أموال بحوزته 35 جهاز موبايل في بغداد

2022/07/01 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات مكافحة الاجرام، اليوم الخميس، من القبض على متهم بالقتل، وآخر بسرقة ستة آلاف دولار مع 35 جهازا للموبايل من داخل شقة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها في منطقة الشعب، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات ".

وأضافت ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام الكرادة ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 6 آلاف دولار مع 35 جهاز موبايل مختلف الأنواع من داخل شقة ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد"، مبينة انه "تم تدوين أقواله المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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