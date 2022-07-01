أوبر تكشف عن 998 حادثة اعتداء جنسي بما في ذلك 141 بلاغ اغتصاب في 2020

2022/07/01 | 13:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أوبر في تقرير السلامة الذي أصدرته يوم الخميس، أنه حتى مع تراجع عدد ركابها بشكل كبير بسبب الوباء في عام 2020، فقد سجلت الشركة 141 بلاغًا عن حالة اغتصاب على منصتها في الولايات المتحدة.

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