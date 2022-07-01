2022/07/01 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، عن تفويج الحجاج العراقيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.وذكر بيان للهيئة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “بعثة الحج أنهت تفويج جميع الحجاج العراقيين من المدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفويج جميع الحجاج العراقيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة المركز الخبري الوطني.

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