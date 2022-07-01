هل أصبح وأد النساء مطلب

2022/07/01 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد أسوأ من حوادث القتل التي تعرضت لها فتيات في كل من مصر والأردن والإمارات مؤخرا، سوى بعض ردود الفعل عليها أو بالأحرى التبريرات التي صاحبتها.

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