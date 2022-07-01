2022/07/01 | 13:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك تباشر بمصادرة الأسلحة غير المرخصةمراسل #زاكروس بيوار داخاز معه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _aQH1jWQKXo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك تباشر بمصادرة الأسلحة غير المرخصةمراسل #زاكروس بيوار داخاز معه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك تباشر بمصادرة الأسلحة غير المرخصةمراسل #زاكروس بيوار داخاز معه التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).