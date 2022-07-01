نزاع عشائري يحرق ثلاثة منازل ويودي بحياة شخص في الناصرية – عاجل

2022/07/01 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- ذي قارأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري مسلح بين عشيرتين، تسبب بحرق ثلاثة منازل ومقتل شخص في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة منازل أُحرقت، وقُتل شخص واحد، نتيجة اندلاع نزاع عشائري مسلح بين عشيرتين، في ناحية الطار بمدينة الناصرية".وأشار إلى أن "النزاع العشائري بين العشيرتين، اُستخدم فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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