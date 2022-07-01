مقتل مُسن بهجوم مسلح شرقي بغداد

2022/07/01 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل رجل كبير بالسن إثر هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصا مسلحا يستقل عجلة مدنية فتح نيران سلاحه باتجاه عجلة مدنية نوع سايبا يستقلها رجل كبير بالسن ما اسفر عن مقتله في الحال ضمن شارع الشريط في منطقة البلديات بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "الجاني لاذ بالفرار".

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