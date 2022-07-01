2022/07/01 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد مدير ناحية المشرح التابعة لقضاء الكحلاء في محافظة ميسان منير الساعدي، اليوم الجمعة، جفاف 20 نهراً فرعياً في الناحية.وقال الساعدي في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/: إن “قلة مناسب المياه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جفاف 20 نهرا فرعيا في ميسان المركز الخبري الوطني.

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