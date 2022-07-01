الزراعة تحدد أسباب خفض الخطة الزراعية..”55‎% من مساحة العراق مهددة بالتصحر”

2022/07/01 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حددت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، الأسباب وراء خفض الخطة الزراعية وارتفاع نسب التصحر في البلاد، وفيما أعلنت نسبة الأراضي المتصحرة حالياً.وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، للوكالة الرسمية وتابعتها / المعلومة /، إن “القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات […]

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