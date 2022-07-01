بالفيديو.. اعترافات إرهابي شارك بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات معروفة بالانبار

2022/07/01 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديوي لـ جهاز الامن الوطني، يظهر اعترافات إرهابي، شارك بتنفيذ 4 اغتيالات لشخصيات معروقة في محافظة الانبار.

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