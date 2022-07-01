2022/07/01 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري مسلح في ناحية الطار بمحافظة ذي قار.وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "النزاع تسبب بمقتل شخص واصابة اثنين اخرين كحصيلة أولية، إضافة الى حرق اكثر من أربعة منازل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص وإحراق 4 منازل بنزاع عشائري في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص وإحراق 4 منازل بنزاع عشائري في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).