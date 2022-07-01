إنقاذ طفلة وامرأة مُسنة من الإختناق في كربلاء (صور)

2022/07/01 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الجمعة، انقاذ طفلة وامرأة مسنة من حريق بسوق البصرة.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقها تمكنت من انقاذ طفلة وامرأة مسنة بعد تعرضهن للاختناق اثر احتراق دار سكن في منطقة حي الجاهز بسوق البصرة ".

وتابع، أن "المفارز تمكنت من إخراج الطفلة والمرأة من داخل الدار وإجراء الاسعافات الأولية لهن نتيجة تعرضهم للاختناق ونقلهم إلى مكان آمن.

وبين انه "تم ايضا إخماد النيران المندلعة في غرفة بالطابق الثاني من الدار بكل مهنية وبوقت قياسي وتحد من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية، حيث أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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