جزيرة الثعبان.. تعود رمز المقاومة الأوكرانية بعد ادعاءات متضاربة بانسحاب قوات روسيا منها

2022/07/01 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت جزيرة الثعبان، رمز المقاومة الأوكرانية، إلى تصدر عناوين الأخبار حيث تقدم كل من أوكرانيا وروسيا ادعاءات مختلفة حول سبب انسحاب القوات الروسية من الجزيرة.وفي تقرير سكوت ماكلين مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

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