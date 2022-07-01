2022/07/01 | 14:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على متهم بقتل رجل كبير بالسن في منطقة البلديات.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة البلديات قوة امنية من اللواء الثاني شرطة اتحادية تطوق المنطقة وتراجع كاميرات المراقبة اسفر عن القبض على الجاني الذي قام بقتل […]

ظهرت المقالة بعد تنفيذه لجريمته..



الشرطة الاتحادية تطيح بقاتل الرجل الكبير بالسن في البلديات أولاً على ايرث نيوز.

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