فيلم بلازما وطن يشارك في مهرجان كوبر السينمائي بفرنسا

2022/07/01 | 14:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سيشارك فيلم، بلازما وطن، الذي انطلق من مهرجان العمارة السينمائي الى مهرجان كوير السينمائي...

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