انتهاء تفويج الحجاج العراقيين من المدينة المنورة لمكة المكرمة

2022/07/01 | 14:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت بعثة الحج العراقية، الجمعة 1 تموز 2022، عن تفويج الحجاج العراقيين من المدينة...

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