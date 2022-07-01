الإنسان مبدع العلوم وموضوعها - قاسم المحبشي

2022/07/01 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي بين العلوم الإنسانية والاجتماعية وشائج قربى كثيرة فجميعها تبحث في الإنسان وافعاله وانفعالاته وتفاعلاته الاجتماعية إذ تقوم حياة الناس الاجتماعية وتتشكل الجماعات والمجتمعات البشرية وتنمو وتستمر وتستقر وتزدهر في سياق اجتماعي تاريخي ثقافي علائقي تفاعلي يتكون من أربعة انساق أساسية( فاعل، فعل، علاقة ، بنية) وما ينجم عنها من مظاهر وظواهر وأشكال ورموز وقيم وتمثلات يعاد صياغتها وبناؤها باستمرار في خضم ع ......





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