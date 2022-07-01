الضوء ينعكس عن الاجسام الحاضرة - عدنان الصباح

2022/07/01 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح اننا نغضب كثيرا لان العالم لا يرانا ولا يرى ولا يسمع قضيتنا ولا يهتم بها الا بالاقوال بين الحين والاخر لكن ايا من قوى الارض لم تكترث فعلا لما يلحق بنا وببلادنا وقضيتنا فقد توحد العالم بقطبيه ضد هتلر في الحرب الاستعمارية الاولى وتوحد الضدين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ضد العدوان الثلاثي على مصر وانتفض الاتحاد السوفياتي لحماية كوبا في ازمة خليج الخنازير واصطفت المنظومة الاشتراكية برمتها الى ......





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