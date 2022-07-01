الزوراء يتعاقد مع “قوقية” رسمياً

2022/07/01 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الزوراء، تعاقده بشكل رسمي مع نجم الكرخ حسن عبد الكريم “قوقية”.

وذكر النادي في بيان ان “إدارة نادي الزوراء توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب حسن عبد الكريم لتمثيل الفريق في الموسم القادم”.

وأضاف النادي أن “اللاعب سيتم تقديمه بشكل رسمي بعد مباراة نهائي كأس العراق”.

يذكر ان حسن عبد الكريم استحوذ على اهتمام الاندية الجماهيرية بسبب مستوياته الكبيرة مع نادي الكرخ والمنتخب الوطني.

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