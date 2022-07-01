رسمياً.. الزوراء يعلن تعاقده مع جوهرة الكرخ

2022/07/01 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء، تعاقده بشكل رسمي مع نجم الكرخ حسن عبد الكريم “قوقية”.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “إدارة نادي الزوراء توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب حسن عبد الكريم لتمثيل الفريق في الموسم القادم”.وأضاف النادي أن “اللاعب سيتم تقديمه بشكل رسمي بعد مباراة نهائي كأس العراق”.يذكر ان […]

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