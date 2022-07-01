كربلاء: الدفاع المدني ينقذ طفلة وامرأة مسنة من حريق كبير

2022/07/01 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من انقاذ طفلة وامرأة مسنة بعد تعرضهن للاختناق اثر حريق في دار سكني بسوق البصرة بمحافظة كربلاء.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “فرق […]

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