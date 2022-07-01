التصحّر يهدد 55% من مساحة الأراضي العراقية

2022/07/01 | 14:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، من أن 55‎% من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر.وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد …

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