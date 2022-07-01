2022/07/01 | 14:33 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: حذرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، من أن 55% من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر.
وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصحّر يهدد 55% من مساحة الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصحّر يهدد 55% من مساحة الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصحّر يهدد 55% من مساحة الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).