‏صندوق اعمار المناطق المحررة بلا رقيب وامواله تذهب لجهة سياسية

2022/07/01 | 14:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات

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