رفض شعبي لقرار إيقاف الشيخ عداي الغريري عن الخطابة (فيديو)

2022/07/01 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفض عدد من المصلين في جامع عمر المختار في بغداد، اليوم الجمعة، توجيه ديوان الوقف السني بايقاف الشيخ عداي الغريري عن الخطابة بعد مقاطع الفيديو المتداولة له في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع الحضور في الجامع لافتات عبروا فيها عن رفضهم لقرار الوقف السني، فيما طالبوا بإبقاء الخطيب الغريري في جامع عمر المختار.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الشيخ المثير للجدل عداي الغريري، على قرار منعه من الخطابة من قبل الوقف السني بسبب اسلوبه في الخطب الذي اعتبره الوقف انه يثير الهزل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغريري، لــ (بغداد اليوم)، "انا اتحدث في بعض الاحيان باللغة العامية ليفهمها الشارع ولكن خطبي مختلفة عن البعض لأنني اتناول الفساد الحاصل والحالات السلبية"، مضيفاً "انا رجل دين مؤتمن وهذا جزء من مسؤولياتي انقل معاناة الفقراء وانقل ما يدور من فساد في هذا البلد".

وتابع الغريري ان "المقبولية هذا امر يحدد المجتمع ووسائل الاعلام ".

وكان ديوان الوقف السني قرر، في وقت سابق، منع الغريري من الخطابة لتداول خطبه بهزل على مواقع التواصل.

وقال الديوان في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن رئيس الديوان عبد الخالق العزاوي قرر منع امام جامع "عمر المختار" في منطقة اليرموك غرب بغداد "عداي الغريري" من الخطابة ونقله الى مكان اخر على خلفية الانتقادات الأخيرة لما يحصل أثناء الخطب وتداولها بهزل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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