الكشف عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: التوافق أمر حاصل

2022/07/01 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية مهدي تقي، اليوم الجمعة، عن موعد عقد جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال تقي، لـ (بغداد اليوم)، ان "عقد جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ستكون بعد بدء الفصل التشريعي الجديد، أي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وهذا الامر عليه توافق بين الكتل والأحزاب السياسية".

وبين ان "الوقت من الان لغاية عقد الجلسة كافي لحصول اتفاق كردي – كردي على مرشح رئاسة الجمهورية، وفي حال عدم حصول الاتفاق فسيتم عقد الجلسة وسوف يدخل الكرد بأكثر من مرشح ويبقى تصويت النواب هو الفصيل لحسم انتخاب رئيس الجمهورية".

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