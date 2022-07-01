الإطاحة بقاتل يختبئ في إحدى مناطق أطراف بغداد

2022/07/01 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن تمكنها من القاء القبض على قاتل كان يختبأ في إحدى مناطق أطراف العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد وقوع جريمة قتل قبل شهر من الآن وهروب المتهم الى جهة مجهولة، تمكنت قيادة شرطة بغداد من الوصول الى مكان المتهم واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، وإصدار أمر قبض وتحري بحقه".

واضافت انه "تمت متابعة تحركاته من قبل عناصر شرطة بالزي المدني ونصب كمين محكم وإلقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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