أقل من ثلث دول العالم فقط حققت هدف التطعيم ضد كورونا لمنظمة الصحة العالمية

2022/07/01 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت ثلث الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية فقط، أهداف التطعيم ضد "كوفيد-19".

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