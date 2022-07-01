2022/07/01 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اكد النائب برهان المعموري،اليوم الجمعة ،أن تكرار حوادث القتـل الجنائي لا تقل خطرًا عن الجرائم الإرهابية.وقال المعموري ،في بيان اصدره المكتب الاعلامي وتلقاه /المركز الخبري الوطني/،”تلقينا بألم شديد نبأ استشهاد أب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعموري:حوادث القتل لاتقل خطرا عن الارهاب ويجب انزال اقصى العقوبات المركز الخبري الوطني.

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