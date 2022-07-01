مع قرب عيد الاضحى.. شرطة بغداد تحذر بشأن ألعاب الأطفال المحرضة على العنف

2022/07/01 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بغداد، الجمعة، من بيع ألعاب الأطفال التي يستخدم فيها (الصچم) و(الليزر).

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أنه"استناداً لما جاء بقانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنة 2013 وحفاظاً على سلامة الأطفال الأبرياء من الإصابات التي تسببها ألعاب الأطفال التي تعمل بـ(الصچم) حذر قائد شرطة بغداد جميع أصحاب محال بيع ألعاب الأطفال سواء كانوا بائعي الجملة أو المفرد في الشورجة أو خارجها من بيع ألعاب الأطفال التي يتم فيها استخدام (الصچم) و(الليزر)".

واضاف البيان أن "قائد الشرطة وجه جميع مراكز الشرطة وأفواج الطوارئ بمتابعة ذلك وإلقاء القبض على المخالفين حسب القانون".

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