أيمن حسين يبقى في دوري نجوم قطر

2022/07/01 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي المرخية القطري، تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين.

وذكر النادي في بيان أن “المرخية كسب خدمات العراقي ايمن حسين قادماً من أم صلال بحضور نائب رئيس نادي المرخية ورئيس بعثة الفريق بمعسكره بتركيا خالد الكبيسي وبحضور رئيس جهاز الكرة الكابتن مجتبى سيد جعفر”.

وكان حسين قد لعب في دوري نجوم قطر العام الماضي مع فريق أم صلال.

يذكر ان المرخية تأهل إلى دوري نجوم قطر بعد تتويجه بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

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