4 خضراوات تصبح مغذية أكثر إذا تم طهيها

2022/07/01 | 14:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يتخيل البعض أن إضافة الخضراوات النيئة هي أفضل طريقة لتضمين تغذية صحية ومفيدة في النظام الغذائي.ومن المؤكد أن انتشار هذا المفهوم “للنظام الغذائي الذي يرتكز على الأطعمة النيئة” في الآونة الأخيرة إلى أن هناك الكثير من التوعية بالآثار السلبية للأطعمة المُصنعة، حيث “إنه كلما قل عدد الأطعمة المصنعة، كان ذلك أفضل”، وفقا […]

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