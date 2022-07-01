مهاجم المنتخب الوطني ينضم لدوري نجوم قطر

2022/07/01 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي المرخية القطري، تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين.وذكر النادي في بيان أن “المرخية كسب خدمات العراقي ايمن حسين قادماً من أم صلال بحضور نائب رئيس نادي المرخية ورئيس بعثة الفريق بمعسكره بتركيا خالد الكبيسي وبحضور رئيس جهاز الكرة الكابتن مجتبى سيد جعفر”.وكان حسين قد لعب في […]

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