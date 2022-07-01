دراسة: اكتشاف جيني يوضح لمَ النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر

2022/07/01 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دّد العلماء الجين الذي يُرجَّح أنه يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى النساء، ما يعطي دليلًا محتملاً إضافيًا عن سبب تشخيص النساء بهذا المرض أكثر من الرجال.

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