ارتفاع أسعار النفط عالميا متأثرة بالوضع في ليبيا

2022/07/01 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية في اليوم الأول من النصف الجديد من العام إلى منحى مطرد بعد أنباء الانقطاعات واسعة النطاق في توريد هذا النوع من المواد الخام من ليبيا، بحسب بيانات التداول.واعتبارًا من الساعة 13:50، قفز سعر العقود الآجلة لشهر أيلول لخام برنت بنسبة 2.27% إلى 111.5 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهرآب […]

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