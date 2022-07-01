"البنك الدولي" ينشئ صندوق "التأهب لمواجهة الأوبئة"

2022/07/01 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الخميس، على إنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات من أجل تعزيز القدرات الوقائية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها، كما أعلنت المؤسسة المالية الدولية.

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