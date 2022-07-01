2022/07/01 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صلاح حزام

التكنولوجيا ومنتجاتها هي عبارة عن

فلسفة متجسدة ، انها تعبر عن فهم معين

للاشياء وللعلاقة بين تلك الاشياء.





انها تعبر عن ايمان وفهم وايمان بمبدأ

السببية والتحليل العلمي.





انها حلول ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما تكون المنتجات التكنولوجية طارئة في حياة بعض الشعوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما تكون المنتجات التكنولوجية طارئة في حياة بعض الشعوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).